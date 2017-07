Por Patricia Moreno Sánchez

La elección del 2018 será muy competida consideró el priista Enrique Doger Guerrero, por ello dijo se debe elegir a la mejor fórmula en el PRI municipal.

Agregó que se debe tomar la mejor decisión para elegir al presidente y Secretario en el Tricolor municipal y con ello fortalecer al partido.

Dijo que todos los que han levantado la mano para estos puestos tienen méritos y confía que se elija a la fórmula perfecta.

“Todos tienen mérito , todos tienen trayectoria. Hay que buscar el mayor compromiso, porque nos vamos a enfrentar a una elección muy competida el próximo año, sobre todo en la Ciudad”; lo anterior tras avalar la llegada del nuevo delegado del Revolucionario Institucional (PRI ) José Olvera.

Dijo que es un hombre con experiencia y viene con un mayor compromiso para trabajar y fortalecer dl PRI . Agregó que en breve sostendrá una reunión con Olvera Acevedo.

Con respecto al enfrentamiento entre los ex alcaldes Luis Paredes y Eduardo Rivera, el también delegado del IMSS dijo que más allá del morbo y la farándula como ex funcionarios deben elevar el nivel político .

“Así se llevan, son correligionarios . Da Morbo ver quien suelta el primer golpe, uno dice cobarde otro le dice no le saques. Uno le dice empleado de Moreno Valle , el otro ya no se qué le dijo” refirió el priista, al tiempo de observar que se debe hablar de proyectos y soluciones a los problemas que enfrenta el país.

“Lo demás es parte de la farándula y picaresca, Luis Paredes siempre fue así ¿no?” concluyó Doger Guerrero.

Cabe recordar que para la dirigencia municipal del PRI se han mencionado a la diputada federal Citlali Ceja, al ex diputado Francisco Ramos Montaño y a la regidora Karina Romero Alcalá, así como a Javier Casique, ex colaborador del delegado del IMSS.