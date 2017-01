Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal del PRI, Alejandro Armenta Mier, criticó la actitud de su partido, luego de que durante el 6to Informe de Labores del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, no emitió una postura crítica en algunos errores que continúan presentándose en la administración estatal.

En el encuentro con los medios de comunicación, señaló que faltaron más apoyos económicos en favor del campesino, además de que eran innecesarias algunas obras que todavía se ejecutan en la capital poblana, como la ciclovía que se ubica en la zona del Boulevard Serdán.

Mencionó que también se deberá revisar el actuar de los diputados locales, luego de que desaprovecharon la oportunidad de fijar un posicionamiento criticó al último año de trabajo de Rafael Moreno Valle Rosas.

Alejandro Armenta Mier señaló que su postura en contra del partido no representa una fractura en contra de la dirigencia estatal del PRI, pues afirmó que al interior del instituto tricolor siempre se respetan los puntos de vista de los militantes.

“No comparto la idea de encerrarse, el partido no debe encerrarse, cuando un partido se encierra en sí mismo, pierde la posibilidad de representar a la sociedad, no se trata de un momento coyuntural, sino se trata de aclarar las voces que comparto en el sentido del partido que yo deseo”, mencionó.

Cabe señalar que antes de la rueda de prensa de Armenta Mier, la dirigencia estatal del PRI a cargo de Jorge Estefan, también calificó de “regular a pobre” los resultados entregados por la administración estatal durante el último año de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Estefan Chidiac también puntualizó que en este sexenio se impulsaron políticas públicas “equivocadas”, respecto a invertir los recursos del gobierno para detonar el crecimiento de la ciudad, olvidando las necesidades del resto de municipios.