CUETZALAN, Pue.- Al presenciar las Asambleas Municipales en Cuetzalan, Zacapoaxtla y San Pedro Cholula (rumbo la XXII Asamblea Nacional del PRI), el Presidente del Comité Directivo Estatal, Jorge Estefan Chidiac, dijo que las elecciones 2018 serán una prueba importante para el priismo poblano y que el partido tricolor se prepara para ofrecer una plataforma de propuestas que atiendan las necesidades más urgentes que se tienen en el estado.

Estefan Chidiac, destacó la fuerza priista de la sierra norte, donde la región ha sabido salir avante a pesar de las presiones de grupos políticos que no coinciden con el tricolor y que son gobierno.

“Veo en Cuetzalan y en toda esta región un priismo que ha sido leal, un priismo que ha luchado y que ha sufrido la adversidad de ser oposición muchos años, pero también veo a un priismo que a pesar de la elección tan brutal del año pasado nos apoyó en esta zona con todo y nos dio la confianza de su voto”, subrayó el dirigente tricolor.

En ese mismo sentido, Jorge Estefan Chidiac, destacó que las elecciones de 2018, se ganarán con unidad y trabajo conjunto entre militancia y candidatos para poder recuperar la entidad.

“Tenemos enfrente una elección (2018) muy competida, pero también tenemos una elección que está en nuestras manos ganar a diferencia de otras zonas del país u otras zonas del estado donde la gente no es mayoritariamente del PRI, aquí la gente confía en el PRI y sabe que es su partido, que los apoyamos y que trabajamos juntos”, enfatizó.

En su mensaje, Estefan Chidiac aseguró que no existirán imposiciones a la hora de elegir a candidatos; “yo hago el compromiso y lo digo con toda honestidad de que el partido no va a imponer a nadie, que todos tienen la misma oportunidad de competir por un puesto y que serán ustedes quienes definan a nuestros abanderados”, puntualizó.