Regresar a los orígenes de la lucha agraria, refrendar y fortalecer el compromiso social del PRI, así como establecer un pacto efectivo de reciprocidad con su militancia, fueron las propuestas y demandas que surgieron de las cinco mesas de trabajo en la Asamblea del Sector Agrario de Puebla, rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se celebrará el próximo 12 de agosto.

Con la presencia del presidente estatal del tricolor, Jorge Estefan Chidiac, quien aseguró que en las posiciones de elección para 2018 se reflejará fortaleza de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se llevó a cabo el encuentro en el que participaron líderes, representantes de las ramas de producción, presidentes municipales cenecistas y delegados regionales de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Puebla, que preside la diputada local Maritza Marín Marcelo.

En este acto preparatorio a la Asamblea Nacional, Marín Marcelo destacó el papel que en la gestión productiva, pero también en el trabajo político, desarrolla el Sector Agrario poblano.

Dijo que los distintos líderes en cada una de las regiones de la entidad ha sabido luchar contracorriente, desde la oposición, para la reactivación del campo poblano, pero también para mantener y cumplir el compromiso social del Revolucionario Institucional, por lo que en 2018 “sabemos que habrá muchos cenecistas en las boletas para presidentes municipales y en las posiciones legislativas”.

“En muchos casos sabemos que los líderes agrarios tienen la fuerza y el apoyo de la gente, pero en los casos en que, con humildad y madurez, sepamos que las condiciones no nos favorecen, sabremos sumarnos a otros compañeros priístas, aunque no sean del Sector Campesino, para conseguir victorias”, dijo el viernes pasado en la sede de la CNC-Puebla.

En tanto, Jorge Estefan Chidiac aseguró que en los procesos electorales de 2018, el PRI está en condiciones de recuperar la gubernatura y la mayor representatividad en alcaldías y posiciones legislativas, pues se prevé que haya una gran alianza electoral en torno al PRI.

El diputado federal aseguró que en los procesos que tienen cita en las urnas en junio de 2018, los candidatos regionales, los líderes en cada municipio, colonia y distrito, serán ahora los que impulsen el triunfo de los abanderados a la gubernatura y la Presidencia de la República.

“Ahora la elección se va a ganar de abajo para arriba. Será en las comunidades, en las colonias, en los pueblos, en los barrios, en las calles, en donde se dará la batalla. ¿Quién dará la pelea de abajo para arriba?, pues los candidatos a regidores, a presidentes municipales, los candidatos a diputados locales y federales, esos son los que van a hacer ganar al gobernador o al Presidente de la República.

“No podemos esperar votos de arriba para abajo, sino de abajo para arriba y para ganarlos hay que tomar decisiones sensatas, razonables, prudentes, no permitir la imposición en ningún lado de nadie. Que vayan los candidato o las candidata que tengan los méritos y que tengan a la gente; aquellos que sumen, no que resten”.

Las propuestas de las cinco mesas temáticas en que se desarrollaron debates y surgieron las propuestas fueron: 1.- Visión de Futuro, 2.- Revisión de Cuentas y Ética, 3.- Declaración de Principios, 4.- Programa de Acción y 5.- Estatutos.