*El originario de Tehuacán miliota en el CE Jenlai de la Liga de Andorra

Ya se nota la importancia que ha tomado el jugador poblano Jaime Flores en el CE Jenlai de la Liga Biosfera del Futbol de Andorra, donde le depositaron la confianza para portar el gafete de capitán en el pasado encuentro de la jornada 10 de la temporada 2017-2018 en el que se impusieron por 4 a 3 a Lusitanos B.

Con el dorsal 8 en la espalda y reapareciendo en las canchas tras superar una lesión, el nacido en San Gabriel Chilac, en Tehuacán; ayudó a su equipo en los goles que les terminaron dando el triunfo ya que además de dar una asistencia, pudo hacerse presente en el marcador por la vía penal, destacando además que ya es el cobrador oficial.

El CE Jenlai manejaba a placer el partido en la recta final del encuentro con el tanteador 4 a 0 (Martins, Fusté, Flores (penal) y Fillola), pero el rival cerró con enjundia y apretó las cosas 4 a 3 (Torralba, Ferreira y Pereira), aunque no le alcanzó para lograr empatar.

Con este resultado, la escuadra de ‘Jimmy’ se coloca en la novena posición de la Tabla General, en lo que ya fue el inicio de la segunda vuelta de la campaña la cual encararán con un plantel reforzado buscando llegar a los primeros puestos.

“Ya volviendo de esta lesión y bueno, lo más importante es que se sumó y se me dio la oportunidad de ya ser capitán del equipo que es un objetivo que me propuse al inicio del torneo. Hay que trabajar para seguir sumando; estamos a la expectativa de que vengan refuerzos de mucha calidad y esto mejore”, declaró el apodado ‘Kalu’ desde tierras europeas.

CE Jenlai ahora se prepara para encarar el cotejo de la jornada 11 que disputarán el sábado 2 de diciembre ante el Atletic Club Escaldes en condición de local en la ciudad de Andorra la Vella, donde buscarán ligar un triunfo más y así seguir escalando posiciones en busca de clasificar a la Copa del Rey, que es el máximo objetivo planteado por los directivos de la institución.