Por Jesús Lemus/Puebla

En el Partido Acción Nacional (PAN) no “deben existir los controles, sino la inclusión” de los militantes para la toma de decisiones y más, cuando se acercan las elecciones de 2018, señaló el ex senador de la República por las filas de esta fuerza política, Humberto Aguilar Coronado.

En este sentido, el también consejero estatal de Acción Nacional, indicó que el instituto político es más que personas, pues en los últimos años el blanquiazul, demuestra que con real unidad se puede salir adelante.

Desde su punto de vista, cualquier decisión que se avale al interior de esta fuerza política, se tiene que hacer con toda la democracia posible, para que dicha medida sea reconocida por toda la militancia.

“El PAN es mucho más que un grupo de personas, me parece que el PAN seguirá con unos y con otros. Ese es el problema, no deben existir los controles, se debe privilegiar a todos los militantes a través de la inclusión”.

Respecto a la persecución política que sufre el ex edil municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez por el asunto de su cuenta pública 2013, el ex senador del PAN dijo que hay total apoyo a favor de este personaje quien realizó un buen papel al frente de la capital.

Aclaró que cuando haya un pronunciamiento concreto del juez federal que lleva el caso de su inhabilitación de 12 años para ocupar un cargo público, es cuando los “panistas reales” harán un pronunciamiento concreto sobre lo que se vive en el PAN de Puebla.