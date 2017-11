Por Jesús Lemus/Puebla

Para la renovación de los diversos cargos públicos, el PAN ha buscado acercamientos con al menos otras cinco fuerzas políticas para amarrar una posible alianza que les garantice el triunfo electoral de 2018, declaró la secretaria general del albiazul, Martha Erika Alonso Hidalgo.

De esta manera, indicó que se tuvo lo acercamientos con Movimiento Ciudadano, PRD, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza y Pacto Social de Integración para lograr acuerdos políticos que garanticen la alianza electoral antes de concluir el presente año.

“Hace unas semanas iniciados los diálogos para concretar una alianza lo antes posible con el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano rumbo al 2018, en breve se definirá si hay las condiciones para lograrla”, indicó.

Sobre la posibilidad de que compita en más elecciones del otro año como candidata a la gubernatura de Puebla, la panista enfatizó que esa decisión la tomará el siguiente año y respetando los tiempos electorales que se fijan en la ley en la materia.

Alonso Hidalgo aclaró que por el momento está concentrada en su encomienda como secretaria general del Partido Acción Nacional y que estará culminando -detalló- para finales del presente año.

Abre posibilidad de candidatura para Eduardo Rivera

La secretaria General del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo, sentenció que se mantendrá diálogo con todos los militantes, entre ellos con el ex edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para incluirlos en su momento, en el proceso interno que se llevará a cabo para elegir candidatos a los diversos cargos públicos que se renovarán en 2018.

Sin embargo, la panista argumentó que todo aquel que intente aparecer en las boletas electorales el siguiente año, deberá tener garantizados sus derechos políticos, esto en referencia al ex edil de Puebla, quien se defiende de una inhabilitación de 12 años para ocupar cargos públicos, luego de que al parecer cometió anomalías en su cuenta pública 2013.

En este sentido, se le cuestionó si ha tenido algunas pláticas con el ex alcalde de Puebla; sin embargo, Martha Erika Alonso sólo respondió “que no le gustaría en su momento entorpecer algo positivo para el partido”.

Por último, insistió que el partido está trabajando para garantizar un triunfo contundente en la renovación de los diversos cargos públicos, tanto de manera federal como local que estarán en disputa para 2018.