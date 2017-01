ING. OSCAR LÓPEZ MORALES



El anuncio que se dijo sería para dar a conocer medidas que apoyaran la economía de las familias ante el irreversible gasolinazo, terminó por seguir incrementado el “mal humor social”, llamado así por el propio Presidente Peña, porque más que acciones concretas fue más bien un acto de apoyo al presidente y a su gobierno.

Se sumaron las reacciones en contra e incluso el sindicato patronal, la COPARMEX, dijo que no firmaría tal pacto pues no lo conocía, se lo entregaron dos horas antes del evento anunciado y entonces podría tomarse como un berrinche porque no lo tomaron en cuenta para la negociación como dijera ayer el senador poblano Miguel Barbosa.

Lo cierto es que este anuncio no alivia nada, ni siquiera la animadversión en contra del presidente, como parece ser, fue el objetivo de esta larga, muy larga reunión.

Ojalá y pronto se vean las acciones concretas que faltaron por detallar en esta presentación y que aseguraron los presentes, están contenidas en el anexo del documento.

Los mexicanos ya no podemos esperar mucho, sobre todo luego de ver las marchas numerosas que se han realizado por este descontento social.

El fin de semana la presidenciable Margarita Zavala lanzó un nuevo video donde le devuelve la crítica al presidente Peña, quien en su mensaje a la Nación, había criticado a su esposo Felipe Calderón por haber mantenido los precios de la gasolina de manera artificial, a costa de programas de beneficio social.

Sin embargo, poco duró el revuelo en las redes sociales y Andrés Manuel López Obrador le contestó en una actitud que “no es políticamente correcta” porque critica de cinismo y oportunismo de Margarita Zavala a quien acusó también de padecer “amnesia”.

López Obrador aclaró que con esto no apoya al presidente Peña, pero sí descalifica la postura de Margarita Zavala porque durante la gestión de su esposo, la gasolina subió 70 por ciento con los aumentos cada mes.