Dulce Gómez

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (SEGOM), José Ventura Rodríguez Verdín, anunció que el lunes entrante será puesto en marcha el Corredor Comercial de la 12 Oriente-Poniente, que contará con 303 espacios y de este número 70 serán para Antorcha Campesina.

En conferencia de prensa, el funcionario municipal informó que fue el jueves cuando la Secretaría General del Ayuntamiento le notificó sobre la operación de este nuevo espacio, que tiene como objetivo ordenar la vía pública.

“Quiero expresarles que hemos tenido pláticas desde noviembre del año pasado. Ya tienen sus espacios asignados, estamos haciendo el último exhorto para que a partir del próximo lunes pasen a ocupar el Corredor Comercial provisional, de acuerdo a las normas que el máximo órgano del Ayuntamiento ya dispuso para el comercio informal”, indicó.

Advirtió que la dependencia a su cargo no se someterá a los caprichos de nadie y por ello sentenció que todos los ambulantes deberán retirarse de otras calles del Centro Histórico y sumarse al Corredor Comercial, que sostuvo será temporal.

“No podemos estar a los caprichos de determinadas personas. Todo es con respeto absoluto a los derechos humanos y no hay marcha atrás, vamos para adelante para recuperar y no perder que Puebla es Patrimonio Cultural de la Humanidad”, manifestó.

Asimismo, el encargado de la gobernabilidad en el municipio enfatizó que la primera llamada será el lunes, en tanto el martes habrá un segundo llamado y en caso de que aún proliferen los informales, el Ayuntamiento ejecutará una tercera llamada, empero se limitó a decir que “ la tercera llamada me la reservo”.

“Asumo totalmente la responsabilidad del reordenamiento comercial. Tenemos lugares en los mercados, pero los ambulantes no quieren usarlos, a fuerza quieren en la calle, por eso ahora tienen que pasarse no hay más. No permitiremos su presencia en otras calles del Centro Histórico. Antorcha Campesina tiene 70 espacios. Claro que sí han sido escuchados, cómo no, hemos trabajado desde noviembre, diario. Al director de Vía Pública, Concertación Política y a mí ya nos sueñan (los ambulantes)”, agregó.

Al cuestionarle sobre la uniformidad de los comerciantes, Rodríguez Verdín compartió que sí habrá una regulación, empero refirió que es el titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Sergio Vergara Verdejo, quien haga un pronunciamiento al respecto.

“Van a tener unas sombrillas, pero tenemos que ir paso a paso. Todavía no determinamos el color de las sombrillas, pero en breve lo tendremos, esto lo tiene el titular de la Gerencia del Centro Histórico, Sergio Vergara, se tienen que uniformar como es el caso de Analco”, subrayó.

Al final, señaló que habrá un despliegue policial para garantizar el orden en la vía pública.

“No estamos jugando, ya está el acuerdo de Cabildo y ahora se cumple y punto. La primera llamada de instalación es el lunes, la segunda sería el martes y la tercer el cómo me lo reservo”, acotó.