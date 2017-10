Por Patricia Moreno Sánchez

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica, y Electrónica (INAOE) adeuda un millón 392, 531. 22 pesos a sus trabajadores por concepto de prestaciones, denuncio Manuel Escobar dirigente sindical.

Escobar Aguilar en rueda de prensa, expuso que el actual director general del INAOE, Leopoldo Alamirano Robles, pese a su compromiso de respeto hacia los trabajadores, ha incumplido con los acuerdos contraídos en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)

El líder sindical agregó que el alegato de la dirección es que algunos de los acuerdos fueron pactados en la administración anterior, pese a estar estipulados en la revisión salarial.

Explicó que además del retraso en el pago de sus prestaciones, existe la negativa para para promocionar a 33 trabajadores técnicos, lo cual impacta en sus ingresos, con este retraso desde hace cuatro años, dijo se suma otro millón 200 mil pesos de adeudo.

Además dijo que no se ha formalizado las Comisiones Mixtas, y con ello no otorgando el estímulo de Desempeño Destacado, con lo cual no se ha dado el reconocimiento a los trabajadores administrativos y operativos por su desempeño.

Por ultimo dijo que se da a conocer estos hechos ante los medios de comunicación para que atienda por las autoridades del instituto.