Por Jesús Lemus/Puebla

Los sujetos obligados que no cumplan con los lineamientos en materia de transparencia, se atenderán a las nuevas multas severas que establece la ley nacional, dijo la titular de la Comisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Patricia Kurczyn Villalobos.

Así lo dijo tras visitar el estado de Puebla, para que junto con el gobernador Antonio Gali Fayad, se inaugurara la semana de transparencia 2017: Civismo Digital Responsable.

En este sentido, dijo que si hay sujetos obligados que no han cumplido con algunos datos en materia de transparencia, por algunas problemáticas que se registran en los formatos que se deben subir a la plataforma del INAI.

Asimismo, defendió la entrega de reconocimiento al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el instituto político más transparente, y dejo en claro que es una forma de estimular las buenas prácticas en esta materia entre los sujetos obligados.

Sin embargo, la titular de la Comisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Patricia Kurczyn Villalobos, negó que este reconocimiento sea con fines electorales a favor del PRI rumbo al 2018.

“No hacemos propaganda absolutamente para nadie. Hay muchos sujetos obligados que cumplieron, también debemos de ser muy enfáticos de que así como hay algunos sujetos obligados que tienen que cumplir con un número determinado de obligaciones mucho mayor que otros sujetos obligados, entonces habrá que ver proporciones”.

Descartó que la entrega del reconocimiento haya coincidido con fechas electorales, y dejo en claro que no hay ningún trasfondo político para beneficiar a esta fuerza política de cara al otro año.

Por último, la titular en materia de transparencia, mencionó que a partir del mes de enero de 2018, los sujetos obligados serán sancionados con multas altas, para que cumplan con lo que establece la ley.