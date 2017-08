Por Jesús Lemus/Puebla

Los hechos delictivos que se viven en Puebla como el robo de hidrocarburo, no frenarán las votaciones de 2018, afirmó el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien mencionó que habrá vigilancia del organismo para evitar actos anticipados de campaña a raíz de los nuevos lineamientos sobre la materia que entrarán en vigor el 8 de septiembre.

Así lo declaró en su visita por el estado de Puebla, donde participó en el foro denominado Diálogos sobre Representación y Participación Política de Pueblos y Comunidades Indígenas en Puebla.

En este sentido, el titular del organismo electoral puntualizó que el fenómeno de la extracción ilegal de combustible no solo es un problema del estado de Puebla, sino de otras demarcaciones del país, por lo tanto, rechazó que haya algún problema para la organización de las votaciones del año entrante.

Señaló que durante los comicios desplegarán “estrategias diferenciadas” dependiendo de la situación que prevalezca en la zona para garantizar la seguridad en Puebla y todo el país para que los ciudadanos puedan salir a votar.

Sobre posibles actos anticipados de campaña que pudieran registrarse antes de 2018, Lorenzo Córdova mencionó que el INE está trabajando para garantizar una cancha pareja en favor de los diversos personajes que aspiren a un cargo público el año entrante.

Subrayó que la autoridad federal vigilará que no haya una manipulación de programas sociales o se realice una entrega de tarjetas de beneficios como ha ocurrido en procesos electorales anteriores para que se realicen unos comicios limpios y transparentes.

Sobre los anuncios espectaculares que han colocado algunos aspirantes presidenciales en todo el territorio mexicano refirió que a partir del 8 de septiembre toda esta publicidad deberá ser retirada.

“Los políticos podrán seguir haciendo política, los que aspiren a un cargo podrán seguir diciendo que lo quieren, pero lo que no van a poder utilizar es dinero antes de que arranquen las precampañas para impedir que el dinero se convierta en el factor decisivo que rompa ese equilibrio que queremos procurar”.