ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

La semana pasada, cuando se llevó a cabo el segundo consejo estatal de Morena, su dirigente Miguel Biestro y el diputado federal Rodrigo Abdalá querían consumar su intentona de cerrar el paso a todos aquellos que no fueran ellos para amarrar las candidaturas al gobierno del estado, por un lado y a la presidencia municipal de Puebla, por el otro.

Y es que ya se había armado una trama con consejeros afines, para que se decidiera en ese momento aprobar los procedimientos necesarios para que los eligieran como los abanderados para las dos posiciones más importantes con rumbo al 2018, aún en contra de los acuerdos tomados por el consejo nacional hace unas semanas; sin embargo, no les resultó su jugada.

La intención de ambos es cerrarle el paso al senador Miguel Barbosa y a José Juan Espinosa, quien por cierto, parecía que tenía apoyos claros al interior del Consejo, pues en la primera reunión de este órgano de dirección, las críticas fueron contra el senador, así como en contra de Alejandro Armenta y Fernando Manzanilla, pero algo pasó y las cosas cambiaron.

Por eso es que José Juan, alocado como es, decidió adelantarse, como curándose el dedo antes de ser machucado, acusando de presunto madruguete a los consejeros estatales, omitiendo seguir los procedimientos marcados por el Consejo nacional.

¿Y cuáles son esos procedimientos?

En primer lugar, que todas las posiciones deberán ser logradas por consenso, todas, desde la candidatura al gobierno del estado, pasando por las 217 presidencias municipales, las diputaciones federales y locales y las senadurías.

Si no se logra el consenso, como parece que va a ocurrir, entonces se irán a las mediciones a través de las encuestas en las que medirán a los que aspiran y ahí se tomará la decisión, aunque dicen los enterados, esas encuestas será el dedito de Andrés Manuel López Obrador.

Así las cosas, en el mes de septiembre habrá de realizarse el nuevo consejo nacional de Morena, donde se darán los primeros lineamientos para el proceso de selección y designación de los candidatos en todo el país.

Sin embargo, el 20 de agosto cuando se defina quién será el coordinador de organización o el representante de las estructuras del estado con miras al 2018, la misma ruta que se siguió en el nombramiento de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México.

Por el momento, Gabriel Biestro Medinilla no pudo sacar el compromiso previsto para el domingo pasado y que era el nombramiento de los coordinadores en cada uno de los 217 municipios, en los 15 distritos federales y claro, el del Estado.

Muy lejos está este joven novel de la política del trabajo, la trayectoria y el ejercicio profesional que en política tienen en Fernando Manzanilla y el senador Miguel Barbosa, incluso Alejandro Armenta y José Juan Espinosa.