ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Apenas el miércoles muy temprano el gobernador Tony Gali advertía ante mujeres periodistas, que los días por venir serían de denostaciones y bajezas por el ambiente electoral que se vive y a las horas se conoció la resolución del Congreso del Estado contra Eduardo Rivera.

Por supuesto que el gobernador sabía lo que iba a confirmar Jorge Aguilar Chedraui más adelante y tal vez por eso el mensaje que tuvo un aroma a deslinde cuando aseguró que nadie cree en los políticos ni en los partidos y por eso él seguirá actuando como un ciudadano al servicio de los ciudadanos, sencillo y cercano.

Con este deslinde también queda claro que no pasó por sus manos este expediente contra Eduardo Rivera donde ahora el Congreso del Estado, le agregará el “agravante” de corrupción, para que el tema salpique, inevitablemente a las dos mujeres con quienes mantiene gran cercanía: Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala, a quienes han pretendido acusar también de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos de esos que a la gente le irritan.

Por supuesto que las respuestas no se hicieron esperar y desde Felipe Calderón, pasando por Margarita su esposa, la candidata del PAN en el Estado de México Josefina Vázquez Mota, hasta los nuevos aliados como Fernando Manzanilla y el rector de la UPAEP, Emilio Baños, expresaron su apoyo total al ex alcalde, con lo que se abre un frente más en la lucha por la elección presidencial del 2018.

Felipe Calderón‏ @FelipeCalderon La dirigencia del PAN debe actuar y castigar con todo rigor el hostigamiento e injusticia a @eduardorivera01 y a otros amigos poblanos.

Margarita Zavala‏ @Mzavalagc Vengo aterrizando de Monterrey, lamento encontrarme con un ataque a @eduardorivera01 Somos muchos los que te apoyamos.

JosefinaVázquezMota‏ @JosefinaVM Valoro el trabajo político y trayectoria honesta de mi amigo @eduardorivera01. Todo nuestro apoyo. Un abrazo.

Incluso hasta los priístas parece que respaldarán al ex alcalde, según lo dio a conocer también en su cuenta de twitter el dirigente estatal Jorge Estefan Chidiac, porque consideran también que se trata de un proceso irregular.

JorgeEstefanChidiac‏ @EstefanChidiac

Me informa @silvia_tanus Que el viernes Dips. del PRI de manera unánime votarán en contra de la inhabilitación a @eduardorivera01 1/2 Nuestro voto no representará un aval al desempeño del gobierno municipal panista de @eduardorivera01 2/2 Pero tampoco avalamos lo que parece ser una persecución política 3/3.

Lo dicho, se sobredimensionó el asunto y con ello le darán motivos a Rivera para parecer como víctima y perseguido político. ¿Era necesario?