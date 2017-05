Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, rechazó que se pongan trabas al proceso que se realiza en una instancia federal para aclarar el asunto de la cuenta pública 2013 del ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, aclaró que el tema no se encuentra en manos de los legisladores, toda vez que ellos cumplieron en su momento con la información correspondiente a la inhabilitación de 12 años que se avaló en contra de Rivera Pérez a raíz de las anomalías en su cuenta pública 2013.

Mencionó que el asunto será resuelto por los abogados de ambas partes, confiando en que el Congreso del Estado de Puebla saldrá victorioso de este litigio que interpuso ante un juez federal en materia administrativa, el propio ex presidente municipal de Puebla.

“Hay tiempos legales establecidos, el tema no es debate público o político, se trata de un tema que se resolverá a través del litigios con los abogados correspondientes y eso se debe a raíz de la decisión del propio ex alcalde quien llevó a instancias federales el asunto de su cuenta pública”, mencionó.

Cabe señalar que se tiene contemplado que este 23 de mayo, exista una reunión del juez federal con los abogados del Congreso del Estado y de Eduardo Rivera Pérez, para que se defina la situación legal sobre el ex presidente municipal de Puebla y de la inhabilitación de 12 años que le avaló en diciembre pasado el Poder Legislativo a través de los diputados locales.

Otro dato a recordar, es que el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, además de la inhabilitación de 12 años avalada por el Congreso del Estado, también se le impuso una multa económica de 25 millones de pesos a raíz de las anomalías a su cuenta pública 2013.