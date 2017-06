Por Patricia Moreno Sánchez

Los comercios sigue siendo el tercer sector con más robos y asaltos confirmó Erik Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACOPE) quien llamo a sus agremiados sumarse a la instalación del Botón de Alerttamiento Temprano o Botón de Pánico para inhibir la inseguridad.

Navarro Acevedo, expuso que los comerciantes se han resistido a este programa debido a que la adquisición de estos equipos por el alto de costo de su instalación que va de 10 a 15 mil pesos.

El dirigente empresarial explico que el año pasado cuando se le invitó a sumarse a este programa, los comerciantes estuvieron de acuerdo, sin embargo se desalentaron por los costos.

Indicó que actualmente los empresarios en pequeño se estan tratando de sumar a esta estrategia para que no haya señalamientos de las autoridades en el sentido de que no hay participación del sector privado.

Agregó que en caso de que no funciones este Botón de Pánico, entonces exigirán a las autoridades respuesta en el tema de la inseguridad que es uno de los temas que está afectando a este sector.

El dirigente empresarial indicó que a la fecha los restaurantes son los que se adhieren al proyecto para para bajar combatir la inseguridad en la ciudad y la periferia.