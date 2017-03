Por Jesús Lemus/Puebla

El senador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, sentenció que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quedará en ridículo por la decisión que tomó, sobre quitarle la coordinación de la fracción parlamentaria y de paso suspenderle sus derechos políticos dentro del partido.

Lo anterior al tiempo de confirmar que presentó un juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, lo que deja sin efectos la determinación de la dirigencia nacional del PRD.

Así lo dijo después de presentar un recurso persaltum, para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), analice su caso sobre la decisión tomada por el PRD nacional para inhabilitarlo de sus derechos políticos.

Puntualizó que el CEN por sí solo no puede emitir sanciones en contra de sus militantes, pues para ello existe la Comisión Jurisdiccional del PRD quien se encarga de analizar todas las anomalías que cometan en su momento los perredistas.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PRD puede iniciar una queja en mi contra, sin embargo van a quedar en ridículo, interpondré un recurso persaltum en los tribunales federales, sin duda les voy a ganar, se que les voy a ganar”, sentenció.

Consideró que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD actuó como un salvaje luego de fijar la suspensión de sus derechos políticos, pues resaltó que nadie puede ser coartado sobre las opiniones que tenga sobre determinado tema.

SENADORES RESPALDAN A BARBOSA

Por otra parte, en rueda de prensa allá en la capital del país, los 15 de los 17 senadores de la fracción parlamentaria, ratificaron su respaldo a Miguel Barbosa y lo reconocen como su coordinador.

Agregó que será la Mesa Directiva del Senado la que decida si surte efectos legales la determinación del CEN del PRD o esperan a conocer la resolución del TRIFE.

“Para mí y para el criterio de este grupo de senadores, está sub judice el asunto, y los órganos del Senado, la Mesa Directiva, en todo caso la JUCOPO, pero básicamente la Mesa Directiva no puede concederle ningún efecto legal por la interposición del recurso”, refirió.

En entrevista que también realizaron medios nacionales a Pablo Escudero, presidente de la actual Mesa Directiva en el Senado, él refirió que el coordinador del PRD seguía siendo Barbosa Huerta.