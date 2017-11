• Conmutó la prisión preventiva por el pago de 1 millón de pesos como garantía económica y acudir a firmar cada 15 días.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que el Órgano de Control modificó la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta a Othón “N”, alias “El Cachetes”, no obstante, las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Órgano de Control determinó su arraigo en el estado y la exhibición de una garantía económica de un millón de pesos.

Es importante destacar que en su momento, la Fiscalía General acreditó delitos contra la salud en su modalidad de posesión de estupefaciente con fines de comercio, con las características propias de la cocaína, cristal y marihuana, en contra de Othón “N”, por lo que se decretó su vinculación a proceso.

No obstante lo anterior, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares la juzgadora consideró que la puesta en peligro de la salud pública, no es de magnitud considerable y que como órgano de control debía velar por la salvaguarda de los derechos humanos del imputado, ponderando su libertad personal, por encima del posible daño a la salud pública que pudiera generarse y, de las posibles sanciones que se le llegasen a imponer.

Durante la misma audiencia, la defensa refirió que el imputado no contaba con ingresos ya que al estar sujeto a investigación había perdido sus empresas, la Fiscalía desvirtuó dichos argumentos con pruebas sustentadas y se le impuso el pago de un millón de pesos.

Asimismo, se determinó la sustitución de la prisión preventiva por la comparecencia periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país, del estado y de la ciudad de Puebla.