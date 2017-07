Por Jesús Lemus/Puebla

El asesinato de Meztli Sarabia, hija de Rubén Sarabia Simitrio, no debe verse como hecho aislado, sino como un asunto del crimen organizado, sentenció el presiente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Jorge Estefan Chidiac.

El también diputado federal del PRI, opinó que Puebla se está convirtiendo en el estado más inseguro del país, luego de que las autoridades locales se han visto superadas en sus estrategias para garantizar la tranquilidad de los poblanos.

Insistió que la autoridad en el municipio de Puebla, debe reconocer que en la ciudad está proliferando el crimen organizado, pues sólo así se podrían coadyuvar a todos los sectores para evitar que los índices delictivos se sigan recrudeciendo en la capital.

Aclaró que el Revolucionario Institucional no politizará el tema de la inseguridad rumbo a las elecciones de 2018, pues la principal demanda de los poblanos, es generar las políticas públicas para disminuir los índices delictivos registrados en la capital poblana y el resto de municipios del territorio poblano.

“El crimen de Meztli, hija de Simitrio, no debemos verlo como un asunto aislado, debemos verlo como un asunto de crimen organizado, es un asunto donde las bandas antes no se atrevían a cometer este tipo de delitos, pero hoy ante la ausencia de autoridades, los delincuentes hacen lo que quieren”, mencionó.

Estefan Chidiac mencionó que los delincuentes han demostrado estar mejor organizados que las propias autoridades, que en las últimas semanas han tenido una respuesta lenta a las diversas denuncias ciudadanas que presencian en el momento la ejecución de diversos delitos.

Por último, el líder estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, insistió que el partido a través de sus diputados locales y autoridades municipales, apoyarán al gobierno de Puebla para disminuir los índices delictivos que sin duda provocan miedo entre los habitantes que ya no salen tranquilamente de sus hogares para realizar sus actividades respectivas.