Por Patricia Moreno Sánchez

En el marco del Día Internacional de la erradicación de la Violencia hacia la mujer que se celebró este fin de semana, se dio a conocer que el 50 por ciento de. Las mujeres que denuncian violencia en el Centro de Justicia para Mujeres; se retractan o se niegan a continuar con el proceso judicial, reveló la abogada Irene Lorena Juárez Lozada integrante de esta instancia del Tribunal Superior de Justicia.

Explicó que muchas mujeres llegan a denunciar que viven violencia, sin embargo se niegan a iniciar o continuar con un proceso judicial por temor al agresor, que es el marido o la pareja. Además temen no tener un techo y que el agresor les retire el gasto o la colegiatura para sus hijos.

“Se niegan a continuar con el proceso, porque dicen ya me amenazó, ya me convenció, entendemos que es muy difícil para una mujer que vive violencia mantener una denuncia, pero deben continuar por su seguridad y de sus hijos”.

Lamentablemente la mujer regresa con el violentador por diversos factores. Se han dado casos que al año de haber denunciado violencia, la mujer regresa y nuevamente denuncia ser víctima del mismo agresor.

En el centro se le apoya cuántas veces regresa, sin embargo se requiere mayor decisión de la afectada, al mismo tiempo apoyo de la familia o conocidos, subrayó.

Explicó que de las mujeres que atiende en el Centro de Justicia para Mujeres, el 60 por ciento llega con violencia física, otro 20 por ciento padece violencia psicológica y el 20 por ciento restante padece violencia económica.

Explicó que la violencia intrafamiliar se sigue de oficio, sin embargo la mayoría de las veces la afectada no ayuda a entregar o informar más datos para integrar una carpeta de investigación, ello no permite un resultado favorable para la agredida.

“Es necesario que la mujer también se comprometa a continuar con su denuncia, por su propia seguridad. Muchas veces regresa la agredida por su constancia de hechos cuando está ya no existe. De nada sirve que tenga su constancia cuando sigue siendo violentada” aseveró la especialista.

En estos casos se hace un trabajo trasversal con los psicólogos, trabajadores sociales y otras acciones para empoderar a la mujer.

Con ello se les brindan herramientas que le permitan ser autosuficiente y liberarse de la violencia. Incluso posteriormente vincularse con otro varón de forma diferente con seguridad y sin violencia.

Explicó que al llegar la mujer al Centro de Justicia, la atiende una trabajadora social, si la afectada lo solicita es canalizada a la asesoría jurídica. Además se brinda atención psicológica debido a la misma violencia las mujeres llegan en un estado alterado. Además se cuenta con el apoyo del sector salud que brinda cursos para los varones violentos.

Refirió que es un trabajo trasversal que realizan 12 dependencias en el Centro de Justicia para Mujeres, con la finalidad de que se visible la violencia hacia la mujer, para ofrecer un tratamiento psicológico para quien la padece y para aquella persona que “sospecha” que la padece puede ser guiada. Con ello evitar que la violencia sea una cadena, es decir una mujer violentada puede aplicar violencia hacia sus hijos.

Refirió que cuando existe un proceso judicial y existen señal de una complicidad con el juez para que no se apliquen la justicia, el Centro de Justicia para Mujeres, a través de la Comisión de Igualdad y Perspectiva de Género se asesora y sé coadyuva para que se resuelva el caso conforme a derecho.

Agregó que se ofrece a la mujer capacitación bolsa de trabajo, y se cuenta con convenio con casa de asistencia para atender a la mujer que presente su renuncia y no puede regresar con a su domicilio.

El Centro de Justicia para las Mujeres se ubica en 17 Poniente 1919 en la colonia Santiago.