Por Patricia Moreno Sánchez

En el marco del Día Mundial del Sueño que se conmemora el 17de marzo, se da a conocer que el 27 por ciento de la población en general padece apnea del sueño que se conoce como el ronquido fuerte.

La doctora Coral García Serrano otorrinolaringóloga del Hospital Regional No, 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que el síndrome de apnea durante el sueño que es una enfermedad crónica es muy frecuente y que está relacionado con otras patologías.

Indicó que este padecimiento se puede presentar a cualquier edad, refirió que en el caso de los niños se puede presentar de acuerdo a problemas obstructivo mecánico que no permite la entrada el aire a la nariz.

Mientras que en los adultos, su padecimiento se relaciona con problemas obstructivos pero se debe analizar si es un problema de tipo central o periférico que significa problemas de nariz y garganta o un problema cerebral, es decir un problema del sueño de otro tipo.

“El paciente llega con la esposa y ella nos dice mi esposo ronca mucho, no me deja dormir. Mientras que el paciente dice; todo el tiempo tengo sueño, cuando ya dormí mis ocho horas”.

En este punto la especialista indicó que se debe respetar las ocho horas de sueño, lo que permite regular nuestra actividad fisiológica durante el día, ello nos permitirá regular nuestra actividad metabólica y funcional del organismo humano.

El paciente presenta síntomas, además de roncar y no puede respirar, siente sequedad de boca, dolor de cabeza y mucho sueño, lo que le provocará problemas al quedarse dormido en el trabajo, ya que este padecimiento no le permite descansar.

Agregó que lamentablemente ante un mal diagnóstico de un médico, o por recomendación de un amigo o compañero se toma un medicamento inadecuado que solo le va alargar la fase superficial del sueño y ello solo le provocará menos descanso.

Incluso el paciente se puede hacer adicto al medicamento y no se solucionara su problema.

La doctora García Serrano indicó que este padecimiento le puede generar al paciente diversas patologías como problemas cardiacos, vasculares sistémicos, presión alta, problemas de diabetes y de sobrepeso.

Recomendó prestar mayor atención en los menores que presenten esta problemática, ya que pueden tener un problema obstructiva que genera apnea les puede condicionar obesidad y trastorno de crecimiento y con ello una baja productividad, además de desconcentración infantil.

Agregó que para detectar este padecimiento requiere un estudio para poder clasificar este síndrome y poder otorgar un tratamiento. Dependiendo del síndrome se puede llegar a la cirugía de la apnea del sueño.

Aclaró que se pueden realizar otras cirugías del tabique nasal, de la garganta que no precisamente están relacionadas con la apnea del sueño, por lo que es indispensable el estudio.

Por ultimo aseguro que en el IMSS se brinda atención a este padecimiento y por ello lo recomendable como siempre es prevención y acudir a revisión médica, principalmente cuando se tienen estos síntomas.