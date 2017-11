• Un sujeto llegó a matarlo frente a su propio domicilio en Zacatlán.

Odilón Larios Nava.- Frente a su casa, cuando se encontraba dentro de su vehículo particular, un hombre fue atacado a disparos, recibió un disparo en la cabeza y uno en el brazo izquierdo, el murió en el lugar.

Su esposa lo acompañaba en el vehículo, ella también resultó lesionada y por ello se encuentra internada en un nosocomio de Zacatlán recibiendo atención de los especialistas en medicina.

Quien narró a las autoridades cómo fueron los hechos, fue la hija de la pareja agredida, quien refirió que cuando sus padres estaban dentro del vehículo particular frente a su casa en la calle Porfirio Díaz de la colonia El Moral, en Zacatlán, fueron atacados.

El responsable fue un hombre el cual le efectuó un disparo directo en la cabeza a Edgar Hernández Soto, de 36 años de edad, la esposa de este también fue alcanzada por uno de los proyectiles. El asesino tuvo el tiempo necesario para escapar.

Cuando las asistencias prehospitalarias llegaron al lugar revisaron a Edgar y encontraron que no tenía signos vitales. Por ello las autoridades de la Fiscalía iniciaron la carpeta de investigación 431/2017 de Zacatlán.