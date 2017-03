Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares, convocó al ex presidente municipal de la ciudad, Eduardo Rivera Pérez, a dejar de utilizar el tema de su cuenta pública como una especie de trampolín político rumbo a las elecciones de 2018.

Así lo dijo, después de que el ex alcalde de extracción panista, presentara un amparo para exigir al Poder Legislativo definir de una vez por todas, que pasará con las anomalías que se le detectaron en su cuenta pública 2013 y que ascienden a 400 millones de pesos.

En este sentido, Carlos Daniel Hernández Olivares indicó que el Poder Legislativo mantiene un trabajo riguroso en la revisión y aprobación de las cuentas públicas de los más de 300 sujetos obligados.

Anotó que otros alcaldes y organismos públicos, han tenido observaciones en sus cuentas públicas y jamás litigan ante instancias federales sus ejercicios fiscales, por el contrario se dedican a solventar las irregularidades encontradas en el manejo de recursos públicos.

Por lo anterior, el diputado local de Compromiso por Puebla, exhortó a Eduardo Rivera Pérez, a solventar con base en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, su ejercicio fiscal que según él no tiene ninguna anomalía en el manejo de los recursos que utilizó en su momento como alcalde de la ciudad.

“Convoco al ex presidente municipal Eduardo Rivera, a dejar de usar el tema de su cuenta pública como un trampolín político, hay varios sujetos que tienen observaciones en sus ejercicios fiscales y se dedican a solventar estas anomalías en la Auditoría Superior del Estado, insisto, invito alcalde a seguir este mismo camino”.

Cabe señalar, que Eduardo Rivera Pérez, denunció que el Congreso del Estado de Puebla, inició una persecución política en su contra que se podría enfocar en las elecciones de 2018, en caso de que decida competir por algún nuevo cargo público ese año.