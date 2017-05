Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso del Estado ungió a Eduardo Garduño Gonzalo, como integrante del Consejo de la Judicatura y que dependerá del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a raíz de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior durante la sesión extraordinaria del Poder Legislativo, donde el propio Eduardo Garduño Gonzalo, reconoció que tiene relaciones con personajes de la administración pasada, dejando en claro que ello no influirá en su actuar como integrante del Consejo de la Judicatura.

Al preguntarle quienes eran esas relaciones del gobierno pasado, solo dijo que trabajó en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, insistiendo que su experiencia académica lo hace candidato perfecto para esta posición, donde no recibirá pago alguno, tras resaltar que el cargo es honorífico.

“Soy poblano, no pretendo irme de Puebla, camino tranquilo por la calle. En febrero de este año dejé de laborar en la administración de Moreno Valle, empezamos en Contraloría pero por un cambio en estructuras orgánicas llegamos a Finanzas”.

Garduño Gonzalo expresó que una vez que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, convoque a la primera sesión del Consejo de la Judicatura definirá cuál será su plan de trabajo y las reuniones que sostendrá con los diputados.