Por Jesús Lemus/Puebla

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García, rechazó que el alcalde de Jolalpan, esté incurriendo en desacato al no pagar los salarios caídos a los regidores, tal y como lo ordenó hace un par de semanas el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Así lo declaró después de que en el Congreso del Estado, ingresó un documento por parte de los regidores de aquel municipio y donde se quejan que todavía no reciben sus salarios caídos por parte del alcalde.

En este sentido, el también diputado local de Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García, rechazó que el edil esté desestimando la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre el pago de los salarios a los funcionarios municipales.

Mencionó que con base en las pláticas que tuvo con el edil y que proviene de las filas de Movimiento Ciudadano, está revisando a cuánto se le adeuda a los regidores para cumplir con el pago respectivo y sin que haya acusaciones de por medio en el sentido de que faltó recurso para liquidar lo pendiente a estos personajes.

“El presidente municipal está revisando el tema y no está desobedeciendo nada, está haciendo la contabilidad exacta y con ello cumplir el adeudo correspondiente a los regidores que exigen con justa razón su pago”, mencionó.

Cabe recordar que por 69 días estuvo tomada la calle principal del Congreso del Estado por parte de pobladores de Jolalpan, entre ellos los propios regidores, que denunciaron anomalías por parte del alcalde, Antonio Javana García, además de que adeudaba el salario a estos funcionarios municipales.