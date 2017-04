Por Patricia Moreno Sánchez

Horacio Peredo Elguero presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (CANACINTRA) anunció que esta cámara no promoverá más al municipio de Cuautlancingo para inversiones empresariales.

Lo anterior, al denunciar Félix Casiano, presidente municipal de Cuautlancingo por a cobros excesivos en el pago del refrendo de las Licencias de Funcionamiento a empresa afiliadas a esta cámara empresarial.

Explicó que de acuerdo a Cabildo pretenden imponer este pago por arriba del 6 mil por ciento de lo que se pagaba. Al referir que se tenía estipulado un pago de mil 135 pesos y actualmente esta administración municipal pretende cobrar hasta 66 mil pesos.

Comentó que esta carama empresarial ha buscado a las autoridades correspondientes, sin embargo se han encontrado con total hermetismo y cerrazón.

Refirió que cualquier ayuntamiento está obligado a recibir a los interesados y los documentos para poder llegar a un acuerdo. Agregó que después de “tantas vueltas” con diversos funcionarios, dijo fueron recibidos por el edil Casiano Tlahque quien les comunico que las empresas tendrán que acudir a negociar en lo particular.

“Esto es abrir las puertas a la corrupción, porque se tiene que negociar en lo particular con can empresa. Qué se tiene que negociar una Ley de Ingresos que es lo que nos rige y el alcalde con un acuerdo de cabildo pretenden hacer esta modificación para cobrar más”.

El dirigente empresarial refino que se ha solicitado a Cuautlancingo este acuerdo de cabildo para conocer en que se basa esta modificación y se les ha negado.

Lamentó; que cuando el gobernador Antonio Gali, está trabajando para promover el estado, en la mejora regulatoria y en mejorar las condiciones del estado y mantener el dinamismo económico del estado, algunos presidente municipales como Félix Casiano, “este remando en sentido contrario, lo cual no se entiende”.

Recordó que las empresas son las principales generadoras de empleo, y tratan de sostener la económica de un país, y sostienen el pago de impuestos, empero esto debe ser de acuerdo a la Ley.

Lamentó que no se les reciba la documentación para hacer la gestión y además les preocupa que el último día de marzo, por lo que de no realizar el trámite se pueden hacer acreedores a multas.

Por ultimo adelantó que en los próximos días realizaran una visita más al alcalde, acompañados de notarios para que den fe de la disponibilidad de los empresarios de hacer la gestión y para que certifiquen que el Ayuntamiento de Cuautlancingp reciba los documentos y de salida al trámite.