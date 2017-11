• Por medio de autosecuestro pretendía sacarle dinero a la familia de su esposa.

Odilón Larios Nava.- Ayer por la tarde apareció el municipio de Amozoc, Jorge A. Hernández, el hombre de 24 años de edad, que desde el miércoles por la tarde-noche era buscado por sus familiares, quienes en redes sociales informaron que salió a vender un automóvil Camaro y ya no regresó. Al ser encontrado en Amozoc dijo a los policías que había sido víctima de secuestro, pero eso fue descartado por la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), quienes encontraron que se trató de una autosecuestro con la finalidad de sacar dinero a la familia de su esposa.

EL SUPUESTO SECUESTRO

Alrededor de las 14:40 horas, este hombre apareció corriendo con una cadena en el cuello, en la calle 3 Sur, a la altura de la escuela telesecundaria Gabino Barrera, en la colonia 21 de Marzo, en la Inspectoría de San Mateo Mendizábal.

Es por ello que los vecinos avisaron a la policía y al interceptarlo el joven les dijo que lo ayudaran, que lo tenían secuestrado pero que pudo escapar de sus plagiarios.

Jorge Arturo, indicó a las autoridades que el martes por la tarde cuando salió a vender su vehículo Camaro, color amarillo con franjas negras, con placas U72-AGR de la Ciudad de México, pero fue secuestrado por hombres armados.

Según lo que el hombre relató a las autoridades lo tuvieron privado de la libertad inicialmente en una casa de Lomas de Angelópolis y este miércoles lo trasladaron a Mendizábal a un domicilio.

El hombre aseguró que estuvo secuestrado porque, dijo, escuchó cuando los delincuentes pedían a su familia un rescate de 4 millones de pesos. Ante este señalamiento el hombre fue llevado bajo resguardo policial a la comisaria de Amozoc en donde le brindaron las atenciones necesarias.

A la vez las autoridades de Amozoc dieron parte a la Fiscalía General del Estado, acudieron para hacerse cargo de la situación los agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI).

Cabe destacar que el joven fue reportado como desaparecido la tarde del martes. Sus familiares difundieron su foto y la del vehículo en redes sociales para tratar de dar con el paradero de Jorge.

Fue este miércoles por la mañana cuando los habitantes de la zona de Valsequillo reportaron haber visto abandonado el vehículo Camaro en inmediaciones del Puente de Coauilapa, esto es a la altura del kilómetro 14 de la carretera a Valsequillo.

FISDAI CONFIRMÓ QUE FUE AUTOSECUESTRO

Horas más tarde la Fiscalía General del Estado informó que la FISDAI corroboró que se trató de un autosecuestro y emitió el siguiente comunicado oficial.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que la supuesta no localización de Jorge N., fue un hecho simulado para obtener dinero de la familia de su esposa.

Se tiene conocimiento que esta persona salió de su domicilio a bordo de su vehículo y minutos después su familia ya no supo de su paradero.

El Camaro en el que viajaba fue ubicado en la carretera a Valsequillo, por lo que fue asegurado, quedando a disposición del Ministerio Público.

Hace unas horas, la supuesta víctima compareció ante la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) ante un aparente secuestro, no obstante, al recabarse la entrevista correspondiente que evidenció contradicciones de Jorge N y al desahogarse otras diligencias, se determinó que no existió secuestro.