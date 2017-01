+ Coloquio “Abriendo puertas, estrechando lazos: la universidad pública ante el retorno de estudiantes transnacionales”

Para dar a conocer los diversos programas de la BUAP que podrían atender el posible retorno de jóvenes registrados en el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), también conocidos como Dreamers o soñadores, se realizó el coloquio “Abriendo puertas, estrechando lazos: la universidad pública ante el retorno de estudiantes transnacionales”, al que asistieron 35 alumnos de diferentes universidades de Estados Unidos, principalmente de la zona de New York y New Jersey, todos de origen poblano.

En cuatro mesas de trabajo se presentó una reseña histórica de la Institución, su oferta educativa de licenciatura y posgrado, unidades académicas, matrícula, convenios internacionales y fortalezas en investigación. También, se abordaron temas sobre lengua y sociedad, arte y cultura en México, así como la migración en Puebla, con historia, cifras, acciones y programas.

Rosa Graciela Montes Miró, titular del Centro de Educación Internacional, enfatizó que ante esta situación emergente la Máxima Casa de Estudios en Puebla buscará establecer una respuesta institucional concertada, para tener mecanismos y condiciones de ingreso, reconocimiento de títulos, equivalencias y transferencia de créditos. Además, se desarrollarán programas de preparación para el examen de admisión, español académico y sobre historia y cultura mexicana.

En una de las mesas, María del Carmen Lara Muñoz, directora de Acompañamiento Universitario (DAU), informó a los jóvenes reunidos en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario los diferentes programas de la dependencia a su cargo enfocados a la atención académica, física y emocional de los estudiantes.

El apoyo académico, dijo, se realiza a través de tutores, mentores y lobomentores, éstos últimos son estudiantes que apoyan a sus pares de nuevo ingreso para facilitarles el inicio de actividades. En cuanto al bienestar físico, se tienen unidades de salud distribuidas en todos los campus. En bienestar emocional se tienen unidades a cargo de psicólogos y psiquiatras; además de una línea de atención telefónica las 24 horas, los 365 días del año.

Otros programas son Convive y Vida Sana, becas alimenticias, diversos talleres permanentes de vida sexual responsable, un club de corredores, por mencionar algunos.

La inauguración del coloquio “Abriendo puertas, estrechando lazos: la universidad pública ante el retorno de estudiantes transnacionales”, estuvo a cargo de René Valdiviezo Sandoval, Secretario General de la Institución. Igualmente, asistió Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, así como Jesús Pérez, profesor del Brooklyn College, en Nueva York, Estados Unidos.