Por Patricia Moreno Sánchez

Enrique Doger Guerrero delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó haber favorecido a la empresa Baxter para otorgar el tratamiento de Diálisis a los derechohabientes, como se publicó en algunos diarios nacionales y otros locales como parte de una campaña de desprestigio en su contra.

Doger Guerrero refirió que le preocupa que estas calumnias estén afectando no solo a su persona, sino que ya s involucró a su hijo mayor que está muy independiente de los temas políticos o públicos, y lo más grave dijo es que se puede afectar la imagen del instituto que representa, por lo que dijo que se reserva su derecho a presentar una denuncia judicial.

En rueda de prensa Doger Guerrero, aclaró que esta empresa ofrecía el servicio de diálisis peritoneal desde el 2015, fue contrata durante la administración del entonces delegado Rodolfo Reyes Coria. Añadió que posteriormente se licitó el servicio a la empresa PISA.

Recordó que el año pasado algunos pacientes se manifestaron en varias ocasiones en contra de los servicios que prestaba el Laboratorio PISA, incluso cada miércoles se manifestaban para exigir el regreso de Baxter fuera del Hospital de San Alejandro e incluso llevaron su protesta a las Oficinas Centrales del Seguro Social en la Ciudad México.

“Recordarán ustedes , ustedes los reporteros reportaban , los pacientes y familiares se manifestaban principalmente fuera del Hospital de San Alejandro para demandar el servicio de diálisis de Baxter, al argumentar que el servicio de PISA estaba afectando su salud”

Refirió que de acuerdo a los tiempos legales se emitió la convocatoria y la licitación para el servicio de Diálisis Peritoneal, en cual participaron dos empresas. Subrayo que esta fue una licitación internacional que se subió a Compra-Net a la cual pudo acceder cualquier empresa.

Aseguró que la licitación en la cual se eligió a Baxter por cumplir con todos los requisitos de la convocatoria para brindar el servicio médico fue apegada a derecho, por lo que reitero que no hubo favoritismo para beneficiar a empresa alguna.

El funcionario federal aclaró que no conoce a ningún representante de la empresa Baxter, no obstante dijo que cuando se dio a conocer el fallo de la licitación se inició esta campaña de desprestigio en su contra.

Agregó en la columna del periodista Darío Celis del periódico El Universal se publicó información completamente falsa sobre un supuesto pago que realizo la empresa Baxter para cubrir los gastos de la impresión de su informe de labores al frente del IMSS, lo cual es falso ya que en ningún momento se imprimió dicho documento.

Lo más grave dijo que es que medios locales retomaron esa información de una falsa factura de la empresa COMA Comunicación Masiva , sin verificar o investigar.

Por último dijo que esta campaña en su contra tiene un trasfondo político, al afirmas que el Doger Guerrero es el más posicionado para el proceso de elección a la gubernatura del estado en el 2018.