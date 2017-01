• Si los niños piden cada vez más aparatos, es porque los adultos exhortan a usarlos: Académica UPAEP

Por Diego Armando Cuautle

En recientes años, los dispositivos electrónicos han desplazado a los juguetes tradicionales como la bicicleta, las pistas de carreras, entre otros, señaló Estela Martínez Hernández, coordinadora de Tutoría Virtual de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) e hizo un llamado a los padres a cambiar esta ideología.

En entrevista comentó que se espera que estos aparatitos sean recibidos por el 80 por ciento de niños en temporada de Reyes Magos, “la edad ideal para que un niño aproveche un dispositivo electrónico es a partir de los 10 años”.

Ante esta situación, hizo un llamado a involucrar a los hijos en las labores del hogar y darles tareas específicas para que no sólo se la pasen jugando con los aparatos digitales, ya que generan cierto grado de irresponsabilidad en si su uso no es regulado de manera responsable.

“En 2015, al menos el 80 por ciento de regalos fueron electrónicos, como consolas de videojuego o lentes de realidad virtual, los cuales han desplazado a los juguetes o las bicicletas, que fomentaban la actividad física y no el sedentarismo”, comentó brevemente.

Agregó que si los niños piden cada vez más aparatos, “es porque los adultos exhortan a usarlos, ya que muchos padres pasan más tiempo frente al teléfono o la computadora que los niños lo que derivado de esto, hay una falta de atención.

“En promedio, los niños dedican 15 horas a la semana a los videojuegos ya que estos aparatos deben ser utilizados como un premio o recompensa para el niño, por el esfuerzo que realizó en alguna tarea o actividad en la casa o en la escuela”, dijo.

Martínez Hernández dijo que, si a pesar de lo mencionado, “los Reyes Magos” planean regalar aparatos electrónicos, se aseguren de que sean funcionales y de calidad, a fin de “sacarles el mejor provecho”.

También, recomendó que “no se dejen llevar por ofertas” y primero verifiquen las especificaciones técnicas y que el software “no esté rezagado” o se trate de versiones “obsoletas”, así como que los equipos tengan capacidad para actualizarse.