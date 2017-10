Por Jesús Lemus/Puebla

A pocas semanas de arrancar el proceso electoral de Puebla, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, visitará este viernes el territorio poblano, donde tendrá diversas reuniones de trabajo.

La principal reunión de trabajo se tendrá en el Auditorio de la Reforma de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe y que se tiene programada en punto de las once de la mañana.

Esta visita de Dante Delgado, se da a varias semanas después de la llegada del ex priista Fernando Morales Martínez como nuevo presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Movimiento Ciudadano y quien tendrá la responsabilidad de organizar la selección de sus candidatos a un cargo público en 2018.

Cabe señalar que Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, no ha visitado el estado de Puebla desde hace algunos años; incluso, la última visita que se tuvo de él en el territorio poblano fue en 2010, cuando Rafael Moreno Valle Rosas compitió como gobernador de esta entidad.

Otro dato importante a resaltar, es que Movimiento Ciudadano participa en el Frente Ciudadano por México, donde también se encuentran el PRD y PAN para que en conjunto desean competir por la Presidencia de México en el 2018.