Por Jesús Lemus/Puebla

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, sentenció que se defenderá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la solicitud de expulsión como militante del Sol Azteca.

En el encuentro con los medios de comunicación, señaló que esta solicitud fue promovida en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por Sebastián Enrique Rivera Martínez, quien pertenece a la corriente de Nueva Izquierda.

La también diputada local del PRD, señaló que sí corre el riesgo de que sea expulsada de la dirigencia estatal, una vez que como integrante de la corriente del Frente de Izquierda Progresista (FIP), se opone a los intereses de Rafael Moreno Valle Rosas, quien busca la candidatura del PAN a la presidencia de México a través de una alianza con el PRD.

Señaló que Rivera Martínez es un desconocido dentro del partido, toda vez que nunca ha realizado nada por esta fuerza política en todo el estado y; por lo tanto, únicamente se dedica a recibir órdenes.

Quezada Tiempo no descartó que en el PRD se agilice el trámite de su expulsión, bajo el argumento de que en los últimos años generó una mala imagen del perredismo poblano y que haya perjudicado al instituto político ante el electorado.

Criticó que se quiera afectar su trayectoria dentro del PRD, pero no se aplique el mismo criterio para los seudo perredistas que pertenecen a Nueva Izquierda y que operan a favor del PAN, perteneciendo a las filas del Sol Azteca.

Quezada Tiempo sentenció que no bajará la guardia en su defensa legal ante el TEPJF, una vez que intenten expulsarla del Sol Azteca por indicaciones de la corriente de Nueva Izquierda que solamente apoya a Rafael Moreno Valle Rosas.