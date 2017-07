Por Jesús Lemus/Puebla

El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI a través de sus representantes populares que se ubican a nivel estatal y federal, convocaron al Congreso del Estado, a no avalar la línea de crédito de hasta 800 millones de pesos, al considerar que esta solicitud “está viciada de origen y solamente traicionaría a los poblanos”.

Lo anterior se corrobora en un comunicado de prensa emitido por el PRI estatal que está a cargo de Jorge Estefan Chidiac y que está respaldado por diputados locales y federales, además de senadores y regidores del instituto tricolor en la capital poblana.

En este sentido, el referido documento señala que el PRI respalda la implementación de una serie de estrategias que disminuyan y en su momento acaben con toda la inseguridad que se registra en Puebla capital.

El documento enviado por el área de comunicación social del PRI, fija que la petición de los 800 millones de pesos, no cumple con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pues no precisa los proyectos de inversión Pública Productiva y solo menciona los rubros de Seguridad Pública y Equipamiento Urbano y no se señala cuál sería la fuente de pago y/o garantía.

Sin embargo, el partido opinó que una línea de crédito de hasta 800 millones de pesos, no es la solución para abatir esta problemática, por el contrario -refiere el documento-, se tienen que hacer reajustes al presupuesto que maneja para este año el ayuntamiento de Puebla.

“Endeudar a los poblanos con 800 millones de pesos no es la única salida, exigimos que el ayuntamiento de Puebla sea consciente del problema que enfrenta y tome medidas urgentes para reorientar sus gastos, mediante la reasignación de presupuesto, haciendo ajustes de partidas no prioritarias para solventar lo que en materia de seguridad se pide”.

Por último, se insistió que si el PRI quiere contratar una línea de crédito de hasta 800 millones de pesos, el alcalde Luis Banck Serrato debe explicar para qué se utilizará cada peso en la supuesta estrategia para el combate a la inseguridad.