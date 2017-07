• Este es el reconocimiento internacional más importante que he recibido en mi vida: Fernando Thompson

Fernando Thompson de la Rosa, directivo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es uno de los 50 latinos más influyentes y notables de la industria de Tecnologías de la Información de América Latina e Iberoamérica, según el Hispanic IT Executive Council (Consejo Ejecutivo Hispano de TI) al entregarle su Premio HITEC 50 edición 2017.

HITEC es un consejo de ejecutivos hispanos conformado por vicepresidentes, presidentes y CIOs de las más grandes empresas norteamericanas, como Coca Cola, CISCO, Facebook, Compuware, General Motors, entre muchas otras. Desde 2011, ha elaborado anualmente una lista de 50 profesionales más influyentes y destacados de toda Latinoamérica y España; reconociendo sus continuos logros en el siempre cambiante panorama mundial de las TI.

Para su Clase 2017, el Hispanic IT Executive Council eligió al director general de Tecnologías de Información de la Universidad de las Américas Puebla, como uno de esas personalidades distinguidas. Reconociendo su dedicación en estudiar y aportar al panorama de las nuevas tecnologías: internet, seguridad, centros de cómputo y conversión digital.

Además de su actividad intensa en foros de tecnologías internacionales, publicaciones impresas, programas de televisión y de radio; en donde comparte tips de cómo armar estrategias, emplear la tecnología, capacitarse y trabajar con el recurso humano.

“Este es el reconocimiento internacional más importante que he recibido en mi vida. Siento mucho orgullo como mexicano y como latino, porque la gran mayoría que han recibido premios proceden de la unión norteamericana y son de origen hispano, pero en este caso es un hispano viviendo en un país hispano”, expresó en entrevista Thompson de la Rosa.

Cabe hacer mención que el directivo de la UDLAP ha contribuido con su talento, entre otras empresas, en Bimbo; Televisa, a través de su portal esmas.com; la Secretaria de Relaciones Exteriores; y desde 2008 en la Universidad de las Américas Puebla, donde ha dedicado su tiempo a una planeación estratégica exitosa para las necesidades de la institución, tanto académicas, administrativas, deportivas y culturales.

“Aun no estoy satisfecho con los resultados que hemos obtenido hasta ahora, lo voy a estar cuando vea que es la universidad número uno en América Latina; reconocida a nivel internacional por su excelente calidad académica, por el empleo de la tecnología en investigación, en los modelos de enseñanza aprendizaje y que nuestros egresados sean personas con una ventaja importante por sobre otras instituciones”, finalizó el galardonado.