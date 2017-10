Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PRI, Francisco Jiménez Huerta, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar las investigaciones para esclarecer el crimen que sufrió Manuel Hernández, edil de Huitzilan de Serdán, quien fue asesinado este martes por la tarde.

El priista aprovechó la comisión Permanente del Poder Legislativo, para convocar a las autoridades correspondientes, no dar carpetazo al crimen que sufrió el edil de dicha región y quien pertenece a la agrupación de Antorcha Campesina.

Puntualizó que no es la primera vez que los ediles presentan quejas sobre supuestas amenazas que reciben, por ello la importancia de que las autoridades tomen cartas sobre estos asuntos que padecen las autoridades municipales.

Argumentó que la inseguridad en Puebla creció hasta alcanzar niveles preocupantes entre la población, sin que hasta el momento la administración estatal ponga un alto a los grupos criminales que operan en total impunidad en la entidad.

“Los asesinatos se han vuelto una constante, mientras las autoridades se han vuelto insensibles a esta realidad y no han tomado acciones necesaria. Los diputados del PRI, votamos y estamos a favor de la seguridad de los poblanos, además de que velaremos por ellos desde su trinchera, sobre todo porque hay estudios que indican que 8 de cada 10 poblanos viven en un clima de inseguridad”.

Finalmente, sentenció que el PRI vigilará de cerca el trabajo de la Fiscalía General del Estado, para que este hecho no quede sin castigo y se pueda dar con los responsables del homicidio para que reciban todo el peso de la ley por este delito.