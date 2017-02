Por Jesús Lemus/Puebla

El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, es un “perseguido político”, tras ser un cuadro importante dentro del PAN para dar la batalla en el 2018, cuando se renovarán diversos cargos de representación popular, declaró el diputado federal del PRI, Alejandro Armenta Mier.

Así lo indicó tras la plática que tuvo en privado con Rivera Pérez este domingo y que fue revelada este lunes por el propio legislador federal del instituto tricolor a través de sus redes sociales.

En este sentido, el priista insistió que Rivera Pérez es un perseguido político y; ello se demuestra, con las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a su cuenta pública 2013.

Dijo que una de las ventajas del ex presidente municipal, es que siempre ha defendido su ideología política y de trabajo; por lo tanto, confió en que saldrá bien librado de todas las observaciones que le hicieron a su ejercicio fiscal.

Dejó en claro que no le da pena como priista, reconocer la trayectoria que tiene Eduardo Rivera Pérez, quien tiene sin duda -insistió- un fuerte capital político para competir en las elecciones de 2018.

“Lalo Rivera es perseguido político del gobierno estatal, porque a través de la Auditoria del Estado se le inició observaciones a su cuenta pública, confió que a la brevedad saldrá bien librado de ese asunto”.