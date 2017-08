Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PVEM, Juan Carlos Natale López, rechazó que la publicidad que se puso en diversos puntos de la ciudad a través de una revista local, sea su responsabilidad y; por lo tanto, no tiene porque bajarla a raíz de los nuevos lineamientos fijados por el Instituto Nacional Electoral (INE) que entrarán en vigor los siguientes días.

Cabe recordar que a partir del 8 de septiembre, el INE prohibió a cualquier actor político contratar publicidad en revistas o espectaculares que podrían interpretarse como un acto anticipado de campaña.

Por lo anterior, señaló no está violando la ley y por lo tanto no podrían negarle su registro como candidato a un cargo de elección popular o sumar esta publicidad a sus topes de gastos de campaña, en caso que decidiera hacerlo rumbo al 2018.

“No la subí ni la voy a bajar, Líder hizo la campaña y pues me informó que la publicidad será bajada antes del 8 de septiembre para no caer en ningún supuesto de acto anticipado de campaña y ningún riesgo de que se pueda sumar esta cotización que haga el INE algún tope de campaña de algún cargo de elección que tuviera en 2018″.

Natale López demandó a quienes lo han criticado por esta publicidad desplegada en los últimos días, “respeten las decisiones de los medios de comunicación” para promocionar las entrevistas que realizan como parte de su labor periodística.

Hay que señalar que la Revista Líder desplegó una intensa campaña de publicidad a través de espectaculares colocados en las principales vialidades de la ciudad para promocionar la portada en la que aparece el Natale López.