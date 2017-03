Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado de Compromiso por Puebla, Manuel Pozos, se convirtió en el cuarto legislador en solicitar licencia superior a 30 días, en lo que va del presente periodo ordinario de sesiones, el cual coincide con la administración encabezada por el gobernador Antonio Gali Fayad.

Lo anterior ocurrió en el desarrollo de la comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, donde el representante popular presentó la referida licencia, sin especificar si se llamará al suplente para que ocupe la posición.

Aunque no se informó el motivo de la licencia, se sabe que el diputado de Compromiso por Puebla, Manuel Pozos, asumirá la titularidad de la notaria que obtuvo hace semanas a través de las pruebas estipuladas en la ley.

Sin embargo, la intención del diputado local con licencia, es asumir la notaria y después de 20 días solicitar permiso de la misma y con ello regresar, una vez más a la curul del Poder Legislativo.

Sobre el particular, el diputado local del PRI, Francisco Jiménez, puntualizó que esta licencia cayó de sorpresa entre el resto de representantes populares, pues no se esperaba la salida de Manuel Pozos como integrante de la LIX Legislatura del Poder Legislativo.

Cabe señalar que esta es la cuarta licencia que se registra el Congreso del Estado, desde que arrancó la administración estatal que encabeza el gobernador del territorio poblano, Antonio Gali Fayad.

Los diputados locales que han solicitado licencia a la fecha son: Patricia Leal Islas, Carlos Martínez Amador, Ignacio Alvizar Linares y Manuel Pozos del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla, respectivamente.