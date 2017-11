Por Jesús Lemus/Puebla

La coordinadora de los diputados locales del PRI, Silvia Tanús Osorio, consideró que no fueron “las formas” para que legisladoras federales, entre ella su paisana Xitlalic Ceja García, haya incurrido en insultos durante el análisis que se dio sobre el Presupuesto de la Federación 2018 en San Lázaro y donde se gritó ¡Ehhh puto!

Consideró que si las mujeres en Puebla pugnan porque haya un respeto a la equidad de género, las legisladoras federales, entre ellas Xitlalic Ceja García, tendrían que trabajar para realmente ganar ese apoyo en favor de este sector.

Tanús Osorio mencionó que un tropiezo lo tiene cualquiera; sin embargo, aclaró que no le competerá juzgar a su correligionaria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se sumó a los insultos emitidos durante la sesión de San Lázaro hace unos días y donde se escuchó ¡Ehhhhh puto!

“No soy nadie para emitir un juicio sobre ese tema, aunque sí considero que un error lo comete cualquiera, pero sobre todo no fueron las formas en las que se expresó dicha molestia durante el análisis el Presupuesto de Egresos de la Federación”, mencionó.

Finalmente, la diputada local del PRI, Silvia Tanús Osorio, consideró urgente que desde el instituto tricolor se continúen impulsando políticas públicas para la equidad de género y que también deben ser respetadas y promovidas por las mujeres del instituto tricolor.