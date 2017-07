Por Jesús Lemus/Puebla

Condenable que el ayuntamiento de Puebla ponga en riesgo las finanzas de la capital poblana a un plazo de 7 años con un endeudamiento de 2 mil millones de pesos, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Jorge Estefan Chidiac.

En entrevista, el también diputado federal dijo que esta solicitud de endeudamiento se informó a los regidores el pasado sábado; por lo tanto, no hubo el tiempo necesario para estudiar la petición que solicitará el alcalde capitalino.

Consideró absurdo que 2 mil millones de pesos únicamente se utilicen para el rubro de seguridad, pues ello no garantiza que se acabará con la ola delictiva que creció en el municipio de Puebla que encabeza Luis Banck Serrato.

Insistió que el presidente municipal de Puebla debe presentar un análisis profundo del por qué desea endeudar a la capital con 2 mil millones de pesos; recurso que representa el 50 por ciento de las finanzas anuales de la ciudad de Puebla.

Condenó que el ayuntamiento de Puebla a través de la mayoría de regidores que tienen, avalen en lo oscurito esta línea de crédito por la cantidad antes citada, pues quienes tendrán que pagar el dinero serán los propios poblanos a través de sus impuestos.

“Convocamos al presidente Banck a que permita que se analice esto a fondo y sin pronunciarnos en el fondo pero sí en la forma los poblanos no merecen que en lo oscurito de un día para otro y sin socializarlo se endeude a Puebla”.

Por último, el líder del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Jorge Estefan Chidiac, dijo que no es justificación el argumento de que a raíz de las fallas en el Sistema de Justicia Penal, la inseguridad ha crecido en todo el estado de Puebla.