Por Jesús Lemus/Puebla

A una semana del sismo del 19 de septiembre, la sede del Poder Legislativo sí tuvo algunos daños en sus dos sedes y que derivó en clausurar zonas específicas, para evitar poner en riesgo la vida de los trabajadores y ciudadanos que visitan estos inmuebles entre semana.

Con base en los datos del Congreso del Estado de Puebla, la zona del estacionamiento de la planta baja del inmueble ubicado en la 5 poniente entre la 16 de septiembre y 3 sur, no se encontrará habilitado para su uso, luego de que este quedó sensible tras el movimiento telúrico de hace días.

También se registraron afectaciones en una de las paredes del Congreso del Estado y que se conecta al PRI municipal que está liderado por el diputado local del partido y dirigente de esa fuerza política, José Chedraui Budib.

Es importante señalar que el estacionamiento del Congreso del Estado de la 5 poniente, era el área asignada por Protección Civil para que se concentre la población en caso de algún desastre natural.

En el caso del Mesón del Cristo ubicado en la 8 oriente entre la 4 y 2 norte, una de las paredes también tuvo afectaciones; por ello, también se decidió clausurar la zona para que los visitantes y personal de este inmueble lleguen a sufrir algún accidente.

En los dos casos y con base en datos entregados por los ingenieros y arquitectos que revisaron las sedes del Congreso del Estado, no representa ningún peligro para quienes están en la zona, solamente las áreas antes mencionadas que fueron clausuradas.