Por Jesús Lemus/Puebla

La ineficiencia en las estrategias de seguridad aplicadas en la ciudad, solo demuestran que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Alejandro Santizo Méndez, debe ser relevado de la posición, declaró el diputado local del PRI, Sergio Salomón Céspedes.

Puntualizó que los robos al transporte público y casas habitación, así como los asaltos a los transeúntes, han demostrado que el titular del área no tiene conocimiento de la realidad que se vive en la ciudad en materia de seguridad.

El representante popular condenó que el presidente municipal, Luis Banck Serrato, quiera mantener a Santizo Méndez al frente de la dependencia municipal, cuando es evidenciado que no puede con la posición del ayuntamiento de Puebla.

Sergio Salomón Céspedes consideró que el presidente municipal no debe tardarse más en concretar un relevo al frente de la dependencia, pues insistió que los ciudadanos están hartos de toda la ola de inseguridad que se vive en la cuarta ciudad más importante del país.

“Es un tema que merece la mayor atención y que no se puede seguir minimizando. Debe asumir el reto de hacer un análisis puntual y de fondo para saber qué sucede. Por lo tanto, si es necesario, se deben hacer relevos lo más pronto posible para darle certidumbre a los que habitan en la ciudad de Puebla”.

Cabe señalar que las redes sociales han sido las principales herramientas para denunciar que en Puebla capital han incrementado los robos a casa habitación, así como asaltos a los transeúntes, quienes no deciden presentar denuncias ante la ineficiencia de todos los ministerios públicos de la ciudad para levantar la respectiva querella e iniciar con las averiguaciones para atrapar a los responsables de este delito.