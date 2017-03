Por Jesús Lemus/Puebla

Los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) deben ser destituidos, luego de que filtraron datos privados como cédulas de apoyo para candidatos independientes, con el fin de iniciar el proceso de expulsión en contra de 73 panistas que en su momento firmaron para que Ana Teresa Aranda Orozco alcanzara la nominación al gobierno de Puebla.

Así lo dijo el propio abogado de la ex candidata independiente, Víctor León Rueda, quien indicó que en los siguientes días se ampliará la denuncia penal en contra de los consejeros del IEE por violar la Ley de Datos Personales.

Manifestó que las cédulas de apoyo para conseguir una candidatura independiente a favor de Aranda Orozco quedaron en resguardo del IEE, mientras se resuelve la denuncia penal que los propios consejeros presentaron en contra de la ex candidata independiente por la supuesta falsificación de firmas para que alcanzara la nominación en 2016.

Por lo anterior, León Rueda puntualizó que el IEE no debió entregar copia de las cédulas de apoyo al PAN, tal y como lo reconoció el líder estatal del partido, Jesús Giles Carmona, a fin de arrancar con el proceso de expulsión en contra de estos 73 panistas.

Insistió que este tipo de anomalías deben agilizar la destitución de los consejeros del IEE; por lo tanto, se solicitará una vez más al INE la destitución de los funcionarios electorales que jamás han garantizado imparcialidad en la organización de procesos comiciales.

Argumentó que también recurrirá a la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), para ampliar la denuncia en contra de los consejeros electorales, luego de que ellos mismos han violado la ley de datos personales tras entregar al PAN información que todavía es privada.