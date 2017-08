Por Jesús Lemus/Puebla

El dirigente del PAN en el municipio de Puebla, Pablo Rodríguez Regordosa, rechazó que la reciente declaración de Martha Erika Alonso Hidalgo, secretaria General del albiazul, sobre sus aspiraciones en el 2018, no son nada concretas y se trató de una posibilidad que abrió dependiendo del escenario político a nivel nacional.

Dijo que nadie puede dar por hecho, que la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, será la candidata a la administración estatal que se renovará el otro año, cuando todavía no son los tiempos electorales para definir quienes serán los abanderados.

Asimismo, el líder político consideró que si Alonso Hidalgo hubiera aceptado abiertamente que le interesa ser candidata a la gubernatura en 2018, se estaría contradiciendo a raíz del llamado que hizo hace unos meses, respecto a que todos deben esperar los tiempos electorales y mientras llegan, trabajar por un proyecto que garantice el triunfo a favor del partido.

No obstante, el panista reconoció que la ex presidenta del Sistema Estatal DIF cuenta con el perfil, talento y simpatía para convertirse en la candidata del PAN por la gubernatura, aunque insistió que aún no son los tiempos para definir a los próximos postulados.

“Martha Erika es una panista de una sola pieza que está trabajando enormemente y con gran ahínco por el desarrollo del partido como secretaria general del Comité Estatal (…) En cualquier caso lo que te puedo decir sí es una mujer que tiene un gran perfil, un gran talento, conocimiento y una gran simpatía (…) En el PAN estamos trabajando en hacer la mejor oferta para tener la mejor candidatura y logra ganar la elección”.

Finalmente, Rodríguez Regordosa se pronunció porque los panistas caminen en unidad rumbo a la elección del próximo año, para ofrecer la propuesta más sólida para encabezar no sólo el gobierno de Puebla sino la mayoría de presidencias municipales y diputaciones locales y federales.