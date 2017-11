Por Jesús Lemus/Puebla

En el arranque del proceso federal 2018, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Nueva Alianza, Emilio Salgado Néstor, destapó a los panistas Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, como excelente fórmula para competir por la gubernatura y alcaldía de Puebla.

Señaló que en ambos casos, platicó con los actores antes citados que militan en el PAN, a quienes les reconoció su capital político para competir por un cargo de elección popular el otro año.

Añadió que tampoco existe un ofrecimiento en concreto, para que el ex edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y ex titular de la Secretaría General del Ayuntamiento Mario Riestra Piña, acepten una candidatura de Nueva Alianza para aparecer en las boletas electorales de 2018.

“En esos términos no hemos platicado con ninguno para ofrecerles una candidatura, pero en Nueva Alianza los vemos con un buen perfil (…) Si ellos lo aceptan podrían ser una muy buena fórmula”, detalló.

Sobre el perfil de Gerardo Islas Maldonado, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla y a quien destapó hace unas semanas para la candidatura de Nueva Alianza a la alcaldía, el líder político sentenció que tiene el funcionario estatal tiene un buen perfil; sin embargo, no dejó de elogiar la trayectoria que tienen Mario Riestra Piña y Eduardo Rivera Pérez.

Es importante recordar que en el caso de Eduardo Rivera Pérez, este se defiende ante un juez en materia administrativa del proceso que le avaló el Congreso del Estado, sobre la inhabilitación de 12 años tras cometer algunas anomalías a su cuenta pública 2013.