Por Patricia Moreno Sánchez

A la fecha suman más de 200 templos católicos afectados por el sismo del 19 de septiembre, informó la Arquidiócesis de Puebla, por lo que continua la evaluación de los inmuebles.

El Padre Paulo Carbajal, vocero de la Arquidiócesis poblana, reiteró el llamado a la población para atender las recomendaciones de la iglesia y mantener la tranquilidad y fe.

“Debemos mantener la Fe en Dios y mantener la calma y la tranquilidad para estar unidos como hermanos” afirmó el padre Paulo.

Comentó que tras la desgracia que dejó el sismo, se ha incrementado la asistencia de fieles católicos a los oficios religiosos en hasta un 50 por ciento.

“Vemos que desde que pasó el sismo se ha incrementado la asistencia fieles a los templos a rezar, a escuchar misa, quizá porque no hay clases y en algunos casos los papas aun no pueden regresar a trabajar , pero es bueno que haya mayor acercamiento con Dios”

Explicó que los templos que sufrieron algún daño estructural, se mantendrán cerrados, al igual que los inmuebles que hayan sufrido algún daño menor para una segunda evaluación por parte de Protección Civil. Por lo que las celebraciones religiosas se podrán realizar en lugares seguros y cercanos.

Refirió que en el caso de los bautizos y confirmaciones que se realizaban en la Compañía se trasladarán a la Casa de la Cristiandad, ubicada en la 33 Oriente 1625, Colonia el Mirador.

Agregó que otras recomendaciones son que no se dé el repique de campanas ni se haga uso de pirotecnia cerca de los templos para no dañar la estructura con la vibración.