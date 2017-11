Por Jesús Lemus/Puebla

Tras condenar que no haya sido incluido en la encuesta para coordinador organizacional a la primera fórmula de MORENA al senado, el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, anunció la creación de un movimiento municipalista para promover una agenda de trabajo en favor de diversas regiones del territorio poblano.

En el encuentro con los medios de comunicación, el militante de esta fuerza política crítico que se mida a otros personajes de MORENA en las encuestas internas que no alcanzan el 2 por ciento de intención de voto, en lugar de personajes que sí tienen un posicionamiento ante los poblanos.

En su caso, insistió que buscaba ser medido en la encuesta de MORENA a la primera fórmula; es decir, la posible candidatura del partido de izquierda al Senado de la República y que se estará renovando para el primero de julio de 2018.

José Juan Espinosa Torres puntualizó que para febrero estará tomando la decisión sobre si participa o no en las elecciones de 2018, cuando se renovarán diversas posiciones en el territorio poblano o estará creando su movimiento municipalista.

El edil aclaró que dicho movimiento en caso de crearse, no necesariamente será con fines políticos electorales, por el contrario insistió que se trata de un asunto de agenda de trabajo para atender diversas demandas de los municipios y que desde su punto de vista, deben ser tomados en cuenta por quienes sean candidatos de los partidos al gobierno del estado de Puebla.

“En febrero decidiré si me separo o no del cargo, para este movimiento municipalista que no necesariamente tendría objetivos electorales. Estoy convencido que el gobernador o gobernadora de Puebla, sino hace suya esta agenda municipalista, estaremos en las mismas condiciones”, finalizó.