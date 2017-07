Por Patricia Moreno Sánchez

Trabajadores de la empresa automotriz AUDI denunciaron despidos injustificados. Aseguran que de acuerdo al área administrativa de la firma, de esta fecha a diciembre se prevé la salida de 600 trabajadores más, pese a no concluir su contrato por 12 meses.

Jaime Abel González; uno de los trabajadores despedidos afirmó que en las últimas semanas al menos 20 técnicos han sido dados de baja y al ser notificado de su baja no se le proporcionó explicación sobre su despido.

Lo anterior en rueda de prensa, en la cual estuvo acompañado de Juan Aaron Carmona, quien también fue despedido de forma injustificada.

Los afectados señalaron que se negaron a firmar su renuncia voluntaria y la indemnización de tres meses de salario y un bono especial.

No obstante afirmaron que exigirán su reinstalación en sus puestos, al asegurar que no hay motivo para su despido , por lo que acudirán a la representación de la Unión de Trabajadores de México (UNT) para tener asesoría legal, de igual forma acudirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Gonzales Sánchez y Carmona Sánchez aseguraron que este despido se debe a una cuestión política -sindical al afirmar que son represalias por participar en el Comité de Destitución Sindical en contra de su líder Álvaro López.

Recordaron que este comité de destitución se formó para exigir las asambleas generales y exigir cuentas a su líder Álvaro López por diversas irregularidades con el manejo de las cuotas sindicales.

Por último exigieron a las autoridades estatales, a los directivos de esta empresa que no intervengan en los asuntos sindicales.