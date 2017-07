Por Jesús Lemus/Puebla

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) desechó las denuncias en contra del sub secretario de SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós y del vocero del gobierno, Javier Lozano Alarcón, quienes fueron señalados por cometer supuestos actos anticipados de campaña rumbo a las votaciones de 2018.

Durante la sesión del organismo electoral, la primera queja desechada fue la interpuesta por MORENA en contra del funcionario federal, que en su momento apareció en revistas y espectaculares que podrían interpretarse como actos anticipados de campaña para lograr la candidatura del PRI al gobierno estatal.

En el caso de Javier Lozano, 2 ciudadanos en su momento promovieron denuncias, porque el vocero cuando todavía era senador de la República por las filas del PAN, realizó su informe de labores y en entrevistas con medios electrónicos, reconoció su interés de aparecer en las boletas electorales del siguiente año.

Según los ciudadanos, el utilizar su informe de labores para auto destaparse rumbo al 2018, representó un claro acto anticipado de campaña que debió ser sancionado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

En ambos casos, los magistrados consideraron que no hay elementos para sancionar a los dos actores políticos antes citados, ya que no se puede coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Sin embargo, también consideraron prudente hacer un llamado en la sesión del TEE, para que los interesados en un cargo público para las votaciones del siguiente año, tengan cuidado con sus pronunciamientos que derivarían en verdaderos actos anticipados de campaña.