Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PAN, Mario Rincón González, sepultó cualquier posibilidad de tener en el Congreso del Estado de Puebla, la comparecencia de los titulares de seguridad que deberían explicar las estrategias aplicadas en el territorio poblano para disminuir diversos delitos registrados en las últimas semanas.

En su calidad de presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, indicó que tampoco conocía, que 6 de las 9 fracciones parlamentarias respaldaron la solicitud de comparecencias de los titulares de SSP, SGG y FGE, Jesús Morales Rodríguez, Diódoro Carrasco Altamirano y Víctor Carrancá Borguet.

Indicó que en lugar de las comparecencias de los funcionarios antes citados, se sustituirá con el secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Daniel Vázquez Santies, a fin de que exponga su trabajo en este rubro.

Dijo que ha existido apertura de las dependencias encargadas en el tema de seguridad y prueba de ello, son las diversas reuniones de trabajo que el gabinete de seguridad el estado y que no están relacionadas a una comparecencia ante el Poder Legislativo.

“Los secretarios en su caso, están en la mejor disposición de brindar información y sin duda tienen la comunicación con nosotros, se pide la comparecencia cuando hay negativa a trabajar e informar a los diputados, pero ello no es así, porque como legisladores hay una silla donde el Congreso del Estado de Puebla participa”.

Cabe señalar que la semana pasada, las bancadas del PAN, Nueva Alianza y Pacto Social de Integración, fueron las que no apoyaron el exhorto del PRI para exigir la comparecencia de los funcionarios estatales ante el Congreso del Estado.